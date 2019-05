Gericht beschließt Aus für den Wahl-O-Mat

Weil Kleinstparteien benachteiligt werden, stoppt das Kölner Verwaltungsgericht kurz vor der Europawahl den von Millionen Wählern genutzten Wahl-O-Mat.



Allein bei der letzten Bundestagswahl wurde er 15 Millionen Mal aufgerufen: der Wahl-O-Mat. Auch für die bevorstehende Europawahl am Sonntag (26. Mai) dürfte die Online-Anwendung bereits vielen Unentschlossen eine Hilfe gewesen sein. Doch damit ist ab sofort Schluss: Das Kölner Verwaltungsgericht stoppt den Wahl-O-Mat.