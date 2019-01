Gerichtsstreit um Böhmermanns Schmähgedicht wird aufgewärmt

Der Streit um das Schmähgedicht von Jan Böhmermann geht weiter. Der Anwalt des TV-Moderators zieht vor den Bundesgerichtshof.



Der Rechtsstreit geht in eine neue Runde: Christian Schertz zieht vor den Bundesgerichtshof. Dort habe der Anwalt von Jan Böhmermann eine Nichtzulassungsbeschwerde eingereicht, schildert der Satiriker selbst gegenüber dem Evangelischen Pressedienst. Grund ist wieder einmal das Gedicht des TV-Moderators über den türkischen Staatspräsidenten Recep Tayyip Erdogan, wie "Der Tagesspiegel" berichtet.