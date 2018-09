Gerit Kling wird neue Hauptdarstellerin bei den "Roten Rosen"

Die ARD-Telenovela "Rote Rosen" stellt für 200 Folgen eine neue Hauptdarstellerin ins Zentrum der verschlungenen Handlung. Die Neue am Drehort Lüneburg ist nicht nur von der Bühne und der Kinoleinwand bekannt - sie hat sich auch schon in einigen Serien bewährt.



Die "Roten Rosen" bekommen eine neue Hauptdarstellerin: Gerit Kling (53) steht im Mittelpunkt der nächsten Staffel der populären ARD-Telenovela. Kling hat nicht nur durch ihre Rollen in "Notruf Hafenkante" und "Die Rettungsflieger" Serienerfahrung. Auch bei der erfolgreichen ARD-Serie "In aller Freundschaft" war sie dabei.