Gesetzentwurf: Italiens Radio soll italienischer werden

Das italienische Radio soll italienischer werden: Mit diesem Vorstoß sorgt ein Abgeordneter der Lega von Italiens Innenminister Matteo Salvini für Diskussionen.



Alessandro Morelli hat einen Gesetzentwurf vorgelegt, wonach Radiostationen künftig in ihrem Programm verpflichtend einen Anteil von 33 Prozent an Musik italienischer Künstler spielen sollen. "Wir wollen ausländische Musik nicht verbannen - im Gegenteil", verteidigte Morelli seine Idee gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. "Es ist kein Musik-Protektionismus, sondern begründete Förderung der italienischen Kultur."