Gewinnspiel: 2 Podspeakers Minipod BT zu gewinnen

Der Start ins neue Jahr wird wieder musikalisch: Unsere Kollegen von Likehifi haben im Januar wieder ein großes Gewinnspiel mit zahlreichen Preisen gestartet. Ab heute zu gewinnen: Ein Paar der kultigen Podspeakers Minipod BT.



Die beliebten Podspeakers erhalten eine Verjüngungskur. Mit der "Next Generation" werden Design und Technologie der dänischen Kult-Boxen aufgefrischt. Der neue "MiniPod Bluetooth MKII" ist die erste Auskopplung der Range. Die aktive Bluetooth-Box bietet nun TrueWirelessTM, so entsteht mit zwei Lautsprechern echter Stereo-Sound. Für ein umfassendes Klangerlebnis verfügen die neuen Speaker außerdem über eine verbesserte Kevlar-Membran.

Der 5,25 Zoll Kevlar-Treiber wird dabei von einem 25 mm Gewebehochtöner unterstützt. Diese Neuerung schlägt sich nicht nur akustisch, sondern auch optisch nieder. Das markante Gelb der Membran ist einem edlen Dunkelgrau gewichen, was dem Speaker ein noch hochwertigeres Finish verleiht.



Das Bassreflex-System des "MiniPod Bluetooth MKII" wurde ebenfalls optimiert und sorgt mit frontseitigem "Engineered Air Port" für satte Bässe und ein ausgewogenes Klangbild. Ebenfalls neu sind die Frequenzweiche und der Class-D Verstärker: So ist nun ein 2 x 25 Watt Amplifier mit DSP verbaut. Der Frequenzbereich liegt bei 48 Hz – 22 KHz, die Empfindlichkeit beträgt 86 db und die nominale Impedanz beläuft sich auf 6 Ohm.



Der Gewinner kann aus den Farben Satin-White, Matte-Black und Matte-Red) wählen und seine Wunsch-Zierringe (Hoops) und Spikes wählen - sozusagen seinen ganz eigenen, individuellen Lautsprecher bauen lassen. Die Hoops und Spikes sind erhältlich in folgenden Farben / Material:

Light Oak (richtigen Holz)

Dark Oak (richtigen Holz)

Soft Silver (Aluminium)

Soft Gold (Aluminium)

Dark Metal (Aluminium)

Black (Aluminium)

Die AUDIO TEST hatte die kultigen Speaker bereits im April 2017 mit Ergebnis "ausgezeichnet" getestet. Ein Minipod BT gibt es im Fachhandel für rund 550 Euro, zzgl. Zubehör.