Gina-Lisa Lohfink jetzt ganz nackt

Eine neue Trash-TV-Rolle für Gina-Lisa Lohfink: In "Adam sucht Eva" darf sich das Sternchen nackig auf der Insel rekeln.



Sie war auf der "Alm" (ProSieben), im RTL-Dschungelcamp und im "Big Brother"-Knast (RTL II) - jetzt zieht es Gina-Lisa Lohfink (32) aufs offene Meer. Das im Trash-TV erfahrene Model macht bei der RTL-Reality-Show "Adam sucht Eva" mit, wie der Kölner Sender am Dienstag mitteilte.