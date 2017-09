Gleichstellungsbeauftragte: Mehr Frauen ins Fernsehprogramm

Eine Studie der Uni Rostock hatte schon vor zwei Monaten einen deutlichen Mangel an Frauen bei der Bildschirmpräsenz aufgedeckt. Nun stellen die Gleichstellungsbeauftragten der Öffentlich-Rechtlichen diesbezüglich Forderungen.



Das Fernsehen muss entsprechend der gesellschaftlichen Realität deutlich mehr Frauen in seinen Programmen zeigen als bisher. Das fordern die Gleichstellungsbeauftragten von ARD, ZDF, Deutsche Welle, Deutschlandradio und ORF bei ihrer aktuell laufenden Herbstkonferenz in Baden-Baden.