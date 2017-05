"Global Gladiators": Promis am seidenen Faden auf ProSieben

Ab 1. Juni sollen donnerstags Oliver Pocher, Lilly Becker und andere bekannte Gesichter in Namibia beim Sender ProSieben zu sehen sein, wie sie in "Global Gladiators" an ihre Grenzen gehen. In der Auftaktshow müssen sich die Teilnehmer an einem Seil durch einen Canyon schwingen.



Schauspieler Raul Richter, Comedian Oliver Pocher, Model Larissa Marolt, Sänger Pietro Lombardi, Model Lilly Becker, Fußball-Weltmeisterin Nadine Angerer, Fußball-Legende Ulf Kirsten und Model Mario Galla reisen für die neue ProSieben-Show "Global Gladiators" nach Namibia. Meldungen zu diesem Thema

ProSieben Fun: "The Good Place" und dritte Staffel "Scorpion"

ProSiebenSat.1 mit fragwürdiger Social-Media-Strategie

Dritte Staffel "Mom" bei ProSieben ab Ende Juni

In der Reality-Game-Show treten die Prominenten in zwei Teams in waghalsigen Aufgaben gegeneinander an, verkündete der Free-TV-Sender am Dienstag. Das Auftakt-Spiel heißt "Heli-Darts". Die Kandidaten sollen als menschliche Darts-Pfeile aus einem Helikopter springen, sagt ProSieben hervor. Außerdem müssen sie an einem dünnen Seil durch den namibischen Fish River Canyon schwingen.



Moderiert wird die Show, die ab Donnerstag, dem 1. Juni immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben laufen soll von Maurice Gajda