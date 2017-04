"Global Gladiators": Start am 1. Juni

Im rauen Klima Afrikas müssen sich acht Promis beweisen. "Global Gladiators" führt die Kandidaten ab dem 1. Juni an ihre körperlichen und psychischen Grenzen.



"Dschungelcamp" war gestern: ProSieben schickt seine Kandidaten ab 1. Juni um 20.15 Uhr jeden Donnerstag in die afrikanische Steppe. In "Global Gladiators" kämpfen sich unter anderem Ulf Kirsten, Larissa Marolt, Pietro Lombardi, Nadine Angerer, Mario Galla, Raúl Richter, Lilly Becker und Oliver Pocher durch Afrika und stellen sich zahlreichen Challenges.