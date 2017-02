"Glücksrad" und Co.: RTL streicht Gameshows

"Familien Duell", "Jeopardy", "Ruck Zuck" und "Glücksrad" gehören auf RTL schon wieder der Vergangenheit an. Der Kölner Sender streicht die wiederbelebten Gameshows von Schwestersender RTL Plus aus dem Wochenende.



RTL baut sein Programm am Samstag um und streicht die Gameshows "Familien Duell", "Jeopardy", "Ruck Zuck" und "Glücksrad". Sie werden schon am kommenden Wochenende von Scripted-Reality-Formate wie "Die Trovatos" ersetzt.