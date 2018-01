Golden Globe für deutsche Produktion

Der Film mit dem sperrigen Titel "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" erzählt von einem ungeklärten Mord und inkompetenter Polizei - dafür gibt es vier Globes. Und auch das deutsche Kino jubelt in Hollywood.



Der Golden Globe für das beste Drama geht in diesem Jahr an den Film "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Regisseur Martin McDonagh. Insgesamt gewann das Werk um Polizeiwillkür und Rassismus am Sonntagabend (Ortszeit) bei der Gala in Los Angeles insgesamt vier Golden Globes, darunter auch den für Frances McDormand als beste Hauptdarstellerin.