Goldene Kamera kommt zurück nach Berlin

Im Jahr 2019 wird die Goldene Kamera wieder in Berlin verliehen.



In diesem Zeitraum lasse sich die Verleihung des bedeutenden deutschen Film- und Fernsehpreises 2019 nicht in den Hamburger Messehallen realisieren und werde deshalb nach Berlin wechseln. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet.



Die "Goldene Kamera" wurde 1966 das erste Mal im Hamburger Hotel "Vier Jahreszeiten" von der Fernsehzeitschrift "Hörzu" verliehen, die bis 2014 zum Springer-Verlag gehörte. Bis 2014 fand die Verleihung überwiegend in Berlin statt. Die Funke Mediengruppe holte die Gala zum 50. Jubiläum 2015 zurück nach Hamburg. Seit 1987 wird die Verleihung auch im Fernsehen übertragen.