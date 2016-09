Goldstar TV mit Sondersendung vom Oktoberfest

Wenn Mainstream-Media-Chef Gottfried Zmeck zum Oktoberfest ruft, kommt viel Prominenz zum legendären Mainstream-Media-Wiesn-Treff in Kufflers Weinzelt. Die Sondersendung dazu läuft am Donnerstag Abend.



Bayerische Schauspielgrößen, beliebte Gesichter aus Film und Fernsehen sowie Schlagersänger und Volksmusiker – sie alle feierten vor einigen Tagen auf Einladung von Medienunternehmer Gottfried Zmeck einen der am längsten bestehenden Pay-TV-Sender im deutschsprachigen Raum: 20 Jahre Heimatkanal. Bereits zum zehnten Mal hat die Mainstream Media AG mit Heimatkanal und ihren weiteren TV-Sendern Goldstar TV und Romance TV prominente Persönlichkeiten aus den Bereichen Musik, Film und TV zum legendären Promi-Wiesn-Treff in Kufflers Weinzelt eingeladen.

Mit dabei waren dieses Jahr Lara Joy Körner, der ewige Lausbub Hansi Kraus, Robert Lohr, Sissi Perlinger, Jutta Speidel, Hans Stadlbauer, Saskia Vester, wie auch Alexander Mazza, Carolin Reiber, Fürst Karl-Heinz Richard von Sayn-Wittgenstein, Ralph Siegel sowie die Goldstar-TV-Moderatoren Michael Holm, Frederic Meisner, Sarah Winkhaus und Sonja Weissensteiner.



Aus der Schlager und Volksmusikszene kamen u. a. Antonia, Maxi Arland, Kristina Bach, Costa Cordalis, Marianne & Michael (Hartl), Linda Hesse, Johnny Logan, Alexandra & Anita Hofmann, Claudia Jung, Patrick Lindner, Leslie Mandoki, Ireen Sheer, Barny Murphy und Günther Sigl von der legendären Spider Murphy Gang sowie die Jungs von Voxxclub.



Alle Highlights der Wiesn-Party gibt es am Donnerstag um 20.15 Uhr in der TV-Premiere "O’zapft is! Goldstar TV auf der Wiesn 2016" auf Goldstar TV, in der die Goldstar-TV-Moderatoren Frederic Meisner und Sarah Valentina Winkhaus mitten im Geschehen viel Prominenz an ihrem Wiesn-Tisch begrüßen.



Neben 20 Jahre Heimatkanal gab es vor einigen Tagen noch ein weiteres "rundes" Jubiläum: Gottfried Zmeck feierte 60. Geburtstag. Wir gratulieren!