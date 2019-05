Golf mit Tiger Woods ab heute live auf Sky

Einen Monat nach dem Masters steht ab heute das zweite Major des Golfjahres auf dem Programm. Bereits zum 101. Mal findet in diesem Jahr die PGA Championship statt.



Wenn sich die besten Golfer der Welt auf dem Black Course des Bethpage State Parks messen, berichtet Sky vom heutigen Donnerstag bis Sonntag insgesamt ├╝ber 22 Stunden live und exklusiv im deutschen Fernsehen.



Nach seinem gro├čen Comeback mit dem f├╝nften Masters-Sieg seiner Karriere jagt Tiger Woods auf Long Island etliche weitere Rekorde. Sollte er am Wochenende erneut triumphieren, w├Ąre es das f├╝nfte Mal in seiner Karriere, dass er die Wanamaker Trophy in den H├Ąnden h├Ąlt. Damit w├╝rde er mit den bisherigen Rekordsiegern Jack Nicklaus und Walter Hagen gleichziehen. Zugleich w├╝rde Tiger Woods bei einem Turniersieg mit seinem dann 16. Major-Titel bis auf zwei Major-Siege an Jack Nicklaus heranr├╝cken.



Heute ab 19 Uhr bis einschlie├člich Sonntagabend berichtet Sky live und exklusiv aus dem Bethpage State Park, der zum ersten Mal die Austragungsst├Ątte der PGA Championship ist. Carlo Knauss und Gregor Biernath kommentieren das Geschehen. Sky ├╝bertr├Ągt das Turnier wie auch in den kommenden Jahren ├╝ber alle Verbreitungswege live und exklusiv.