Google: Update für Android schließt Sicherheitslücken

Google hat ein Android-Update veröffentlicht, um zahlreiche Sicherheitslücken zu schließen. Um 90 Sicherheitsprobleme soll es sich dabei handeln. 29 davon stuft Google sogar als kritisch ein. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik rät deshalb dazu, das Update möglichst schnell zu installieren.