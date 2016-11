Google: Zweite Förderrunde für Medien-Projekte

Mit seinem Medien-Innovationsfonds will Google europäischen Medien-Projekten auf die Sprünge helfen. Nun kündigt der Internetriese die zweite Förderrunde an. Von den Millionen profitieren auch zahlreiche deutsche Unternehmen.



Google wird aus seinem Innovationsfonds für Medien in der zweiten Runde 24 Millionen Euro an 124 Projekte aus ganz Europa ausschütten. 22 der geförderten Projekte stammen aus Deutschland, vier aus Österreich und zwei aus der Schweiz. Zu den Gewinnern gehören das gemeinnützige Recherchezentrum Correctiv, "RP Digital" von der "Rheinischen Post", "Spiegel Online", der Schwäbische Verlag sowie "Der Tagesspiegel" aus Berlin. Sie alle erhalten Fördergelder von jeweils über 300 000 Euro, wie der Internet-Konzern am Donnerstag in Berlin ankündigte. Weitere mittlere und kleinere Förderungen entfallen auf die "Wirtschaftswoche", die "Berliner Morgenpost", die "taz", die "Heilbronner Stimme" und die "Deutsche Welle".