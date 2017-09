Google bringt Youtube-Angebot für Kinder nach Deutschland

"Youtube-Kids" ist eine speziell auf die Kleinsten zugeschnittene App. Das Angebot umfasst Erklärvideos und TV-Klassiker, Kontrollmechanismen für Eltern inklusive.



Googles Video-Plattform Youtube hat ihr Angebot speziell für Kinder im Vor- und Grundschulalter nun auch in Deutschland und Österreich gestartet. Die App "Youtube Kids" vereint eine große Sammlung altersgerechter Inhalte wie Sachgeschichten, Kinder-Videos oder auch Angebote zum Mitsingen von Kinderliedern. Eltern hätten dabei umfangreiche Möglichkeiten der Kontrolle, hieß es am Mittwoch bei der Vorstellung in Berlin.