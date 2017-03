Google bringt erste smarte Jacke ab Herbst in den Handel

Google und Levis haben schon 2015 bekanntgegeben, zusammen an smarten Kleidungsstücken zu arbeiten. Aus dieser Kooperation ist jetzt die erste Jacke mit direkter Smartphone-Anbindung entstanden.



Die erste Demoversion der smarten Jacke wird beim SXSW-Festival zu sehen sein. Es findet vom 10. bis 19. März in Austin im US-Bundesstaat Texas statt und vereint Festivals, Konferenzen sowie Fachausstellungen in den Bereichen Musik, Film und interaktive Medien. Google und Levis sehen in smarten Kleidungsstücken einen Trend, der zwar schon im Fitnessbereich Fuß gefasst hat, aber jetzt reif ist, um im Massenmarkt anzukommen.