Google bringt neues Android heraus: Pie

Google veröffentlicht die neueste Version seines Mobilbetriebssystems Android unter dem Namen "Android 9 Pie". Zu Beginn bleibt Android 9 Pie in den eigenen Reihen und ist nur als OTA-Update verfügbar. Davon betroffen sind zunächst nur die Google Pixel-Smartphones (Pixel, Pixel XL, Pixel 2, Pixel 2XL).