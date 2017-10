Google kauft Podcast-App "60db"

Der Internetriese Google hat die Podcast-App 60db gekauft. Schon nächsten Monat wird sie offenbar ihren Dienst einstellen. Möglicherweise startet Google also einen eigenen Dienst.



Wie "Business Insider" berichtet, hat Google die Podcast-App 60db übernommen. Gleichzeitig wird bekanntgegeben, dass sie am 10. November nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Auch von offizieller Seite wurde die Übernahme bereits bestätigt.