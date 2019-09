Google weist EU beim "Recht auf Vergessen" in die Schranken

Schon seit 2014 gilt in der Europäischen Union das sogenannte "Recht auf Vergessen". Nun hat Google vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) erwirkt, dass dieses Recht auf Privatsphäre nicht weltweit umgesetzt muss.



Beim "Recht auf Vergessen" kann jeder, der bei einer Google-Suche nach seinem Namen heikle Informationen gefunden hat, die Löschung der betroffenen Links beantragen.