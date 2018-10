Gottschalk offen für "Wetten, dass..?"-Neuauflage zu seinem 70.

Im Jahr 2020 wird Thomas Gottschalk 70 Jahre alt - und es soll zu seinem Geburtstag im Mai eine große TV-Show rund um den Entertainer geben. Möglicherweise im Stil von "Wetten, dass..?".



"Bis dahin ist ja noch etwas Zeit, und es wird sich erst rausstellen, was man dann wieder beleben muss: mich oder das Format", sagte der 68-jährige, der bis 2011 den ZDF-Klassiker "Wetten, dass..?" präsentierte, im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur.

Hauptsache live: "Das Spontane war für mich immer der eigentliche Reiz", sagte er weiter. "Je mehr ich mich vorbereiten musste, umso schlechter war ich. Leider ist immer weniger Fernsehen wirklich live, und das, was uns als Reality-Fernsehen verkauft wird, hat mit der Wirklichkeit der Zuschauer nichts zu tun." An diesem Samstag (6. Oktober) zeigt das ZDF "Gottschalks große 68er-Show" - eine Aufzeichnung.



Darin lässt er das Lebensgefühl der "wilden 68er" wieder aufleben und blickt auf 50 Jahre Flower-Power-Hits zurück. Dafür hat er sich prominente Gästen und Zeitzeugen eingeladen, unter anderem auch "Easy Rider"-Darsteller Peter Fonda, "Mr. Bean" Rowan Atkinson, Musiker Donovan und Geiger David Garrett. Mit den Heavytones hat Gottschalk zudem Stefan Raabs ehemalige "TV Total"-Showband mit auf der Bühne.



Auf die Frage, was er selbst so 1968 getrieben hat, antwortete Gottschalk: "Ich habe mit 18 in der oberfränkischen Provinz so vor mich hingeträumt und Flower-Power-Musik gehört. Ich war verknallt in eine Verkäuferin der 'Parfümerie Benker', die das bis zum heutigen Tag nicht erfahren hat. Mein einziges Ziel war es, irgendwie das Abitur zu schaffen, um meiner Mutter wenigstens diesen Kummer zu ersparen.