"Grill den Profi": So geht es mit der Koch-Show auf Vox weiter

Nach dem Abschied von Steffen Henssler wird die Show bei VOX im Herbst 2017 trotzdem fortgesetzt. Doch welche Köche stehen dann am Herd?



Wie Vox nun bekannt gab, wagen sich in "Grill den Profi" sogar acht Starköche in den Kochkampf zwischen David und Goliath: Roland Trettl, Christian Lohse, Alexander Kumptner, Ali Güngörmüs, Ralf Zacherl, Meta Hiltebrand, Nelson Müller und Benno Ullrich stellen sich der Herausforderung, in acht neuen Folgen der Show gegen prominente Hobby-Köche anzutreten.