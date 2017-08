Größte micro SD-Karte der Welt vorgestellt

Nein, die Größe dieser micro SD-Karte ist natürlich genauso wie bei jeder anderen SD-Karte im Micro-Format, nur die Speicherkapazität ist beim Winzling enorm.



40 Stunden Videos in Full-HD-Qualität kann die neue SanDisk-Ultra-microSD-Karte speichern. Und wer ein wenig rechnen kann, der weiß jetzt: die neue Karte hat eine Speicherkapazität von 400 GB. Damit ist sie die microSD-Karte mit der weltweit höchsten Speicherkapazität. Dank ihrer Übertragungsrate von bis zu 100 MB/s können Anwender bis zu 1.200 Fotos pro Minute auf der Karte abspeichern. Außerdem laden auf der Karte gespeicherte Apps viel schneller und erlauben so ein flüssigeres Arbeiten.