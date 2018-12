Große Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits" am Mittwoch

Carmen Nebel präsentiert am Mittwoch (5. Dezember) um 20.15 Uhr die große Benefizgala "Die schönsten Weihnachts-Hits" zugunsten von "Brot für die Welt" und "Misereor" live im ZDF.



Unterstützung erhält Carmen Nebel auch in diesem Jahr wieder von vielen prominenten Gästen aus Unterhaltung und Sport. Ein besonderes Comeback wird von 80er-Jahre-Star Shakin' Stevens erwartet. Mit "Merry Christmas Everyone" wird er musikalisch auf das bevorstehende Weihnachtsfest einstimmen.