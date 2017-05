Großer Boxabend auf Sky Select und Ran Fighting

In Kooperation mit "Ran Fighting" zeigt Sky Select am Wochenende den Boxkampf um den Kontinental-Titel im Supermittelgewicht zwischen Norbert Nemesapati und Vincent Feigenbutz. Schauplatz des Kampfes ist die Ufgauhalle in Karlsruhe.



Steigen wird der Kampf am Samstag um 18.45 Uhr. Sky Select und Ran Fighting werden live vom Boxring übertragen. In beiden Fällen ist es nötig eine einmalige Gebühr für den Kampf zu bezahlen. Meldungen zu diesem Thema

Für den Karlsruher Vincent Feigenbutz ist der Fight ein Heimspiel. Sein Gegenüber, der Ungar Norbert Nemesapati, kann sich schon mal auf ein ziemlich parteiisches Publikum gefasst machen. Der Sieger ergattert die Chance auf einen Weltmeisterschaftskampf des IBF-Verbands.





Beide Kämpfer haben eine beachtliche K.o.-Quote. Während der ungarische Herausforderer in 60 Prozent seiner Matches den Gegner auf die Bretter schickte, liegt die Quote von Feigenbutz sogar bei beachtlichen 85 Prozent.