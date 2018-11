Grünen-Chef Robert Habeck zu Gast in der "heute-show"

In der "heute-show"-Ausgabe diesen Freitag begrüßt Oliver Welke mit Robert Habeck, Ko-Vorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen, wieder einen Spitzenpolitiker im Studio.



Der promovierte Geisteswissenschaftler und vierfache Familienvater hat sich in kurzer Zeit vom politischen Quereinsteiger zum Hoffnungsträger der Grünen entwickelt. In der Sendung wird er Oliver Welke Rede und Antwort stehen.