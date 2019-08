Günther Jauch ist Deutschlands beliebtester Quiz-Moderator

Am 2. September feiert RTL 20 Jahre "Wer wird Millionär?" und eine Forsa-Umfrage für Hörzu hat ergeben, dass der Moderator der Sendung Günther Jauch der liebteste Quiz-Master Deutschlands ist.



Mit 87 Prozent Zustimmung liegt der 63-Jährige Deutschlands vor Eckart von Hirschhausen (77 Prozent) und Alexander Bommes (72 Prozent). Auf den Plätzen 4 bis 10: Kai Pflaume (70 Prozent), Jörg Pilawa (69 Prozent), Hugo Egon Balder (61 Prozent), Frank Plasberg (58 Prozent), Luke Mockridge (56 Prozent), Johannes B. Kerner (55 Prozent) sowie Steven Gätjen (47 Prozent).