Gut elf Millionen bei Belgiens Aufholjagd - "Brennpunkt" gut

Auch Belgien zieht: Die spannende Achtelfinalpartie gegen Japan lockte mehr als elf Millionen Fans vor die Bildschirme. Am Nachmittag brachte es schon Brasilien auf mehr als sieben Millionen



Belgiens Torjagd in den letzten Spielminuten im Achtelfinale bei der Fußball-WM in Russland gegen Japan stieß beim TV-Publikum auf reges Interesses: Im Schnitt 11,18 Millionen Zuschauer verfolgten am Montagabend ab 20 Uhr im ZDF, wie die Mitteleuropäer gegen Japan aus einem 0:2-Rückstand kurz vor Schluss noch einen 3:2-Sieg machten. Der Marktanteil betrug 38,6 Prozent.