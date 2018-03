Gute Gründe für optische Kabel im Heimkino

Wenn das Heimkino eingerichtet wird, taucht ziemlich schnell die Frage nach den perfekten Kabeln auf. Was bringt den größten Genuss, HDMI, Optical oder Coax? Es gibt gute Gründe für optische Kabel, die wir hier erläutern.



Die neue Soundbar steht, das Home Cinema wartet auf seinen Einsatz. Natürlich will man alles perfekt machen, um von vornherein für den optimalen Genuss zu sorgen. Zunächst einmal soviel: HDMI Kabel (High Definition Media Interface), Optische Kabel (auch Toslink) und Coax (Coaxial Digital Audio) sind alles digitale Kabel, anders als die von früher bekannten Cinch-Kabel, die analoge Sound-Kurven übertragen. Die Qualität ist also von vornherein schon besser. Wer auf Dolby 5.1. für sein Heimkino setzt, für den kommen allerdings nur optische oder Coaxial Kabel infrage, denn diese sind in der Lage, mehrspurige Audiosignale zu übertragen. Was sind die Vorteile der optischen Lichtwellen Leiter?



Die Vorteile von Toslink Kabeln

Optische Kabel kommen immer dann zum Einsatz, wenn der Wunsch nach der höchstmöglichen Audioqualität besteht. Toslink Kabel überzeugen zudem durch eine minimale Störanfälligkeit. Im Inneren des Kabels befindet sich ein biegsamer Kern aus einzelnen Glasfasern. Die Audiosignale werden über Lichtimpulse übertragen, und zwar digital und via optischem Signal. Die Signale sendet etwa die Konsole, sie werden vom Heimkinosystem empfangen und dort in ein digitales Audiosignal umgewandelt. Durch die Übertragung als Lichtimpuls gibt es nahezu keine Störungen, das Signal wird in perfekter, digitaler Qualität empfangen. Optische Kabel gewähren also die höchste Klangqualität.

Wie jeder weiß, kann Licht selbst größte Distanzen in sehr kurzer Zeit zurücklegen. Was im Großen funktioniert, gilt natürlich ebenso im Kleinen. Optische Kabel sind also sehr gut geeignet, wenn man lange Strecken zwischen zwei Geräten überwinden muss. Die Diode, welche das Signal aussendet, muss von ihrer Stärke her jedoch an die Kabellänge angepasst sein.

Früher verwendete analoge Audiokabel sind deutlich störanfälliger als die modernen Toslink Kabel. Mit diesen muss man sich über störendes Rauschen oder Knacken keine Gedanken machen. Sie sind allerdings in einer Beziehung etwas empfindlicher.



Achtung bei Knicken und Kanten

Es gibt eine Besonderheit, die bei optischen Kabeln beachtet werden muss: Sie sind empfindlich, wenn man sie knickt oder faltet. Dann kann der Glasfaserkern im Inneren beschädigt werden und das Kabel funktioniert nicht mehr. An der schadhaften Stelle werden nämlich die Lichtimpulse nicht oder nur fehlerhaft weiter transportiert und es können keine korrekten Audiosignale ausgegeben werden. Das führt zu einem unangenehmen Rauschen oder zu Stille auf der anderen Seite des Kabels. Optische Kabel sollten also unbedingt locker aufgerollt werden, wenn man sie transportiert, und zudem nicht scharf um Kanten geführt oder geknickt werden.