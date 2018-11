Guter Einstand für Jaenicke - "Die Bergretter" besser

Enges Rennen um die Gunst des Zuschauers: Das ZDF landete mit den "Bergrettern" am Donnerstag knapp vorm Ersten und RTL.



Ordentlicher Auftakt für den neuen Amsterdam-Krimi im Ersten: 4,84 Millionen Menschen interessierte am Donnerstagabend ab 20.15 Uhr, wie sich Hannes Jaenicke als LKA-Ermittler Alex Pollack und Alice Dyer als seine rechte Hand im Film "Tod in der Prinzengracht" schlagen. Der Marktanteil betrug 15,3 Prozent. Die "Tagesschau" hatten zuvor allein im Ersten 4,40 Millionen Zuschauer (14,8 Prozent) gesehen. Der zweite Amsterdam-Krimi, "Auferstanden von den Toten", folgt am kommenden Donnerstag.