HBO-Serie "Succession" geht bei Sky in die zweite Runde

Diesen Montag (16. September) startet auf Sky Atlantic HD die zweite Staffel der HBO-Dramaserie "Succession" um einen alternden Mega-Medien-Mogul und dessen vier erwachsenen Kinder.



Die Roy-Geschwister kämpfen weiter um die Kontrolle ihres Medienkonzerns Waystar/Royco. Dabei kämpfen sie gegen Übernahmeversuche von außen als auch innerhalb der Familie. Vor allem Vorkommnisse in der Vergangenheit, drohen die Logans zu zerstören.