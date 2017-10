HD-Fernsehen jetzt in ganz Österreich

In der letzten Nacht wurde in Kärnten und Osttirol wurden die Sender von DVB-T auf DVB-T2/simpliTV umgestellt. Dies bildet den Abschluss der österreichweiten Umstellung auf das digitale Antennenfernsehen in High Definition.



Damit ist seit der Nacht von 23. auf 24. Oktober die gesamte ORF-Programmfamilie, ORF eins, ORF 2, ORF III, ORF Sport+ sowie 3sat, ATV und ServusTV in ganz Österreich via Antenne in HD-Qualität sowie Puls 4 und ATV 2 empfangbar. Damit wurde auch das bisherige DVB-T-Signal endgültig abgeschaltet.