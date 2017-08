"HD Plus ist Pay-TV" - Kommentar

Die Astra-Plattform HD Plus ist seinerzeit gestartet, um die Mehrkosten der Ausstrahlung der privaten HDTV-Programme von den Zuschauern bezahlen zu lassen. Doch nun geht es los mit dem Abo-TV-Geschäft.



Es kommt einem Paukenschlag gleich. Es ist nun zehn Jahre her, dass die Plattform HD Plus, seinerzeit unter dem Namen Entavio und anfänglich mit stilisierten Augen im Logo, startete. HD Plus wurde vom Bundeskartellamt in Bonn sehr genau beobachtet, da man eine Absprache der großen Senderketten RTL und ProSiebenSat.1 wie beim so genannten Projekt "Blue" befürchtete und stets verhindern wollte.



Worauf man vor zehn Jahren noch peinlich genau achtete, war, dass man eben nicht eine Plattform für Bezahlfernsehen sein wollte. Die Gebühr für das vom Satellitenbetreiber SES Astra initiierte Abrechnungssystem verstand man vielmehr als Infrastrukturgebühr.



Mit dem heutigen Tage ändert sich das grundlegend. Die Fußball-Bundesliga wird über Eurosport an HD-Plus-Kunden gegen Geld vermarktet. Der klassische Pay-TV-Ansatz: Für die Decodierung des Programms werden somit zusätzliche Gebühren in Höhe von 55 Euro pro Saison von den Fußballfans bezahlt, die dieser Plattform beitreten. Verschlüsselt wird auch weiterhin im bewährten Schweizer System Nagra.



Es ist sogar eine Freischaltung der Karte nötig, die ausschließlich über die Webseite von HD Plus möglich ist. HD-Plus-Kunden können den ersten Monat gratis über die Webseite freischalten lassen. Hierüber erfolge auch die Verlängerung schon aktiver Karten, heißt es dazu.