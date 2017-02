HD Plus steigert Kundenzahl und setzt auf UHD

2016 konnte HD Plus die Zahl seiner Kunden deutlich steigern. Erstmals konnte die TV-Plattform des Satellitenbetreibers SES dabei die Zwei-Millionen-Marke knacken. Durch den anhaltenden UHD-Trend und die DVB-T-Umstellung soll die Zahl 2017 weiter steigen.



High Definition ist in vielen Haushalten mittlerweile Standard und das obwohl nicht alle TV-Sender in diesem Bildstandard ohne weiteres empfangen werden können. Denn die Privatsender sind vor allem über Satellit nur zu Zusatzkosten über HD Plus zu empfangen. Doch findet die TV-Plattform immer mehr Akzeptanz, was zumindest die offiziellen Zahlen zeigen. Denn wie die SES-Tochter bekannt gab, konnte die Kundenzahl 2016 deutlich gesteigert werden.