HD ohne Zusatzkosten? Das steckt hinter "TV Radius"

Antennen-Käufer aufgepasst! Immer wieder taucht eine angebliche Super-Antenne unter verschiedensten Namen auf, die angeblich auch die Privaten ohne zusätzliche Kosten in HD empfängt. Hinter dem Produkt steckt eine dreiste Abzocke.



Als "TV Fox", "TV Radius" oder "TVFix" wurde das angebliche Super-Produkt bereits online angeboten. Die vermeintliche TV-Antenne soll kostenloses HDTV in alle Haushalte bringen. Hinter dem Versprechen verbirgt sich allerdings Betrug im großen Stil, berichtet "Chip".