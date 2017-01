HSE24: Änderung an der Spitze

Mit Sonja Piller übernimmt ein neues Gesicht den Vorsitz der Geschäftsführung bei HSE24. Ihr Vorgänger Richard Reitzner wird bei dem Homeshopping-Unternehmen aber nicht untätig.



Bei der HSE24 Group stehen Veränderungen an. Bereits ab dem 1. Februar 2017 ist Richard Reitzner, der bei dem Homeshopping-Unternehmen bereits seit mehr als 20 Jahren in der Geschäftsführung tätig ist, nicht länger im Amt. Seinen Arbeitgeber verlässt der erfolgreiche Geschäftsmann allerdings nicht. Stattdessen wechselt Reitzner auf eigenen Wunsch als Active Chairman in den Beirat der Unternehmensgruppe und übernimmt dessen Vorsitz.