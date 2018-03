Hacker verlangen Bitcoin-Lösegeld nach Angriff auf US-Stadt

Hacker verschlüsseln Teile der Daten der Regierung der US-Stadt Atlanta und verlangen als Lösegeld Bitcoins.



Nach einem Angriff auf das Datennetz der Regierung der US-Stadt Atlanta verlangen Hacker Lösegeld in der Kryptowährung Bitcoin. Mittels Erpressersoftware sei es ihnen gelungen, Teile der Daten zu verschlüsseln und sowohl interne als auch externe Anwendungen lahmzulegen, teilten die Behörden am Donnerstag (Ortszeit) mit. Betroffen seien demnach auch Apps, mit denen Anwohner Rechnungen zahlen können.