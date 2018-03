Hackerangriff: Nicht nur Deutschland ist betroffen

Der Hackerangriff auf das Netz der Bundesregierung sorgt aktuell für nationale Besorgnis. Doch das soll nicht alles gewesen sein, wie aktuelle Recherchen zeigen. Scheinbar handelt es sich um eine viel größere Aktion, als zunächst angenommen.



Wie der NDR jetzt bekanntgibt, soll der Hackerangriff auf das deutsche Regierungsnetz nicht der einzige dieser Art gewesen sein. Auch andere Länder seien betroffen, wie Recherchen des Norddeutschen und Westdeutschen Rundfunks sowie der Süddeutschen Zeitung ergeben haben sollen. Im Rahmen dieser Hacker-Kampagne ebenso angegriffen wurden wohl Skandinavien, Südamerika, ehemalige Sowjet-Staaten und die Ukraine.