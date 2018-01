Hallenhockey-WM in Berlin im Februar auf Sport1

Freunde des Hallenhockeys freuen sich auf den Februar. Die deutschen Damen treten dann unter anderem gegen Namibia an und die Herren fordern Australien heraus.



Sport1 bringt die Hallenhockey-WM in Berlin ins Free-TV. Los geht es am Mittwoch den 7. Februar. Um 18 Uhr fällt der Startschuss für die deutschen Hockey-Damen. Live wird ihr Spiel gegen Namibia auf dem Sportsender übertragen. Die deutschen Männer freuen sich dann auf Australien. Das Vorrunden-Match folgt live ab 20.35 Uhr.