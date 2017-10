Hama stellt Soundbars mit Alexa-Sprachsteuerung vor

Die bereits auf der IFA vorgestellten Soundbars Sirium 4000 ABT und Sirium 3800 ABT kommen nun in den Handel. Neben einem guten Klang haben die beiden Soundbars die Amazon-Sprachsteuerung Alexa.



Beide Soundbars weisen einen volumenstarker Wireless-Subwoofer und eine angenehme Ambiente-Beleuchtung auf.