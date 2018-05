Handball-Bundesliga: Bei Sky geht’s um die Meisterschaft

Die Handball-Saison geht dem Ende entgegen. Die Mannschaften müssen nochmal alles geben. Am 31. Spieltag zeigt Sky Sport alle neun Partien des Bundesliga live und exklusiv.



Bereits am Donnerstag flogen die Bälle um die Spitzenplätze in der Handball-Bundesliga bei Sky. Am Sonntag (13. Mai) geht der 31. Spieltag in die zweite Runde. Außerdem müssen die Rhein-Neckar Löwen zu den Füchsen nach Berlin zum Nachholspiel.

Letzteres könnte für die Berliner vor heimischen Publikum ein "Schritt in Richtung Königsklasse werden", wie Sky ankündigt. Auf das Nachholspiel des 21. Spieltags stimmen Jens Westen und Experte Henning Fritz ab 14.30 Uhr bei Sky Sport 1 HD ein. Außerdem treffen an diesem Tag ab 12 Uhr der MT Melsungen auf den HC Erlangen (Sky Sport 1 HD), die TSV Hannover-Burgdorf spielt gegen Die Eulen Ludwigshafen (Sky Sport 3 HD), GWD Minden empfängt den TVB 1898 Stuttgart (Sky Sport 4 HD) und der TBV Lemgo reist zum TV Hüttenberg (Sky Sport 5 HD).



Zusammengefasst wird der 31. Spieltag der Handball-Bundesliga übrigens am Sonntagabend auf Sky Sport News HD ab 21.30 Uhr.