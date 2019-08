Handball-Bundesliga startet mit neuem Titelsponsor live bei Sky

Am Donnerstag startet die Handball-Bundesliga unter dem neuen Namen Liqui Moly Handball-Bundesliga in ihre 54. Spielzeit. In der vergangenen Saison lieferten sich Flensburg und Kiel ein spannendes Titelrennen und im Abstiegskampf musste der VfL Gummersbach erstmals den Gang in die Zweitklassigkeit antreten.



Auch in der neuen Saison zeigt Sky alle 306 Spiele live. In der Regel donnerstags und sonntags berichtet Sky live und bietet die Partien des Tages wahlweise als Einzelspiele und in der Sky-Konferenz an.



Bei Sky werden die Experten Stefan Kretzschmar, Martin Schwalb und Heiner Brand, die Moderatoren Katharina Kleinfeldt, Jens Westen, Gregor Teicher und Dennis Baier sowie die Kommentatoren Karsten Petrzika und Markus Götz auch in der neuen Saison zu sehen sein.