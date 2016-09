Handball-Champions-League startet exklusiv bei Sky

Auch in diesem Jahr werden die Spiele der Handball-Champions-League exklusiv bei Sky zu sehen sein. Zum Auftakt zeigt der Pay-TV-Anbieter dabei den Auftritt der SG Flensburg-Handewitt live.



Exklusiv und live zeigt Sky wie bereits im vergangenen Jahr die Spieler der deutschen Handballklubs in der EHF Champions League. Dann stehen die Profis des THW Kiel, der SG Flensburg-Handewitt und des deutschen Meisters Rhein-Neckar Löwen auf dem Spielfeld, die um den Titel kämpfen.