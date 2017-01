Handball-WM 2017: Journalismus-Bedrohung oder "Sportgeschichte"

Noch nie ist eine Sport-Großveranstaltung ausschließlich über die Internetseite eines Sponsors gezeigt worden. Dieses Novum sorgt für Kritik und wirft viele Fragen auf.



Für die Fans ist das Sponsoren-TV von der Handball-WM besser als nichts - für Fernsehsender und andere Medien-Unternehmen eine Bedrohung der freien Berichterstattung. Die exklusiven Live-Übertragungen über die Internetseite des Handball-Sponsors DKB sind eine Notlösung und zeigen zugleich die rasanten Änderungen auf dem Medienmarkt. Klassische TV-Anbieter sehen das ebenso kritisch wie der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS).



"Wehret den Anfängen. Wenn nicht Journalisten das Geschehen filtern, sondern PR-Leute, dann hat das nichts mit objektiver Berichterstattung zu tun", sagte VDS-Präsident Erich Laaser am Freitag der Deutschen Presse-Agentur: "Das ist ein Präzedenzfall."



Viele Details der geplanten Übertragungen sind fünf Tage vor Beginn der Handball-WM aber noch gar nicht geklärt. Wer kommentiert? Reicht die Bandbreite deutschlandweit für den Empfang? Können die Fans ihren Stream auf einen klassischen Fernseher abspielen? Die DKB hatte am Freitag noch keine Antworten und will "in den nächsten Tagen weitere Details bekanntgeben".