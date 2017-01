Handball-WM: TV-Chaos sorgt für weitere Diskussionen

Einen TV-Blackout wird es bei der Handball-WM dieses Mal zwar nicht geben, doch die Lösung mit dem Handball-Sponsor ist heftig umstritten. Allerdings tragen auch die Verbände eine Mitschuld an dem TV-Chaos.



Zwar wird es dieses Jahr beim Handball keinen Blackout geben, wenn die WM am Mittwoch in Frankreich startet, doch die Diskussion um das TV-Chaos ebbt noch lange nicht ab. Nachdem schon die Verantwortlichen der Sender gefordert hatten, Handball in die Schutzliste aufzunehmen, schließt sich auch DHB-Präsident Andreas Michelmann dieser Forderung an.



"Man stelle sich vor, es hätte keine Bilder von der Fußball-EM im vergangenen Sommer gegeben. Undenkbar", kritisierte der DHB-Präsident die Situationen bei den unterschiedlichen Sportarten gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. "Sportpolitisch sind wir leider im Land der Monokultur angekommen." Auf der Schutzliste befinden sich Ereignisse von erheblicher gesellschaftlicher Bedeutung, die nicht nur ausschließlich im Bezahlfernsehen ausgestrahlt werden dürfen, sondern im frei empfangbaren Fernsehen zu sehen sein müssen. Die Ereignisse, zu denen derzeit die Olympischen Spiele sowie verschiedene Fußball-Partien zählen, sind im Rundfunkstaatsvertrag festgeschrieben.