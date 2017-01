Handball-WM gesichert: Medienanstalten dulden Ausstrahlung

Einen Tag vor Beginn der Handball-Weltmeisterschaft scheinen auch die letzten Zweifel ausgeräumt. Das Turnier wird in Deutschland als Livestream von der DKB augestrahlt, die Medienanstalten dulden die Lösung als "außergewöhnlichen Einzelfall".



Aufatmen bei allen Handball-Fans in Deutschland: Die Übertragung im Livestream über die Internetseite der Deutschen Kreditbank (DKB) findet auch die Zustimmung der Medienanstalten, wie diese am Dienstagnachmittag bekannt gaben. Damit können die Spiele des amtierenden Europameisters zumindest online verfolgt werden.