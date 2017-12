Handball satt rund um die Feiertage auf Sky

König Fußball hat sich in den Weihnachtsurlaub verabschiedet. Prinz Handball muss über die Feiertage auf die Platte. Bei Sky gibt es zuerst das Topspiel und auch an Weihnachten selbst noch zahlreiche Spiele zu sehen.



Los geht es am heutigen Donnerstag mit dem 18. Spieltag und dem absoluten Topspiel Rhein-Neckar Löwen gegen Flensburg-Handewitt. Der Kracher steigt, wie drei weitere Partien, um 20.15 Uhr live auf Sky Sport 2 HD. Die Spiele können genau wie die fünf vorherigen Begegnungen um 18 Uhr auch in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD geschaut werden.