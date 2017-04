Hansi Küpper und Jörg Dahlmann kehren zu Sky zurück

Hansi Küpper und Jörg Dahlmann verstärken ab der Saison 2017/18 das Kommentatoren-Team von Sky. Beide werden in den nationalen und internationalen Fußball-Wettbewerben sowohl bei Einzelspielen als auch im Rahmen der Original Sky Konferenz zum Einsatz kommen.



Hansi Küpper war bereits von 2000 und 2006 für Sky tätig und zählt zu den Männern der ersten Stunde der Original Sky Konferenz. Am 12. August 2000, als die Bundesliga-Konferenz als weltweit erste ihrer Art ihre TV-Premiere feierte, vermeldete er aus Freiburg das erste Tor der Konferenz-Geschichte.





Derzeit ist der 56-Jährige unter anderem für Sport1 tätig. Davor war er unter anderem bei Sat.1, Liga Total und zu Beginn seiner Laufbahn für den WDR im Rahmen der ARD-Hörfunk-Konferenz zu hören.