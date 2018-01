Harry-Potter-Film über den dunklen Lord erobert das Netz

Ein Fanfilm sorgt zurzeit für Wirbel im Netz. Es geht um "Voldemort: Origins of the Heir". Er zeigt die Vorgeschichte des Gegenspielers von Harry Potter.



Wie wurde aus Tom Riddle der berüchtigte Lord Voldemort? Diese Frage beantwortet der Fanfilm "Voldemort: Origins of the Heir". Um es gleich vorweg zu nehmen, an die Qualität der echten Harry-Potter-Filme kommt er nicht heran. Doch es ist erstaunlich, wie einfallsreich und gut gemacht dieser Fanfilm ist. Selbst die Spezialeffekte können sich mehr als sehen lassen und die Schauspieler sind wirklich engagiert bei der Sache.